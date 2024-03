Pascal Praud et vous - Troubles bipolaires : «Il faut absolument que ceux qui en souffrent se sentent aimés», confie Pierre Douglas

La bipolarité concernerait plus d'1,5 million de Français. Avant la journée internationale dédiée à ce trouble ce vendredi, Pierre Douglas, invité dans l'émission Pascal Praud et vous, a réagi au témoignage poignant de Bernadette, une auditrice dont le frère bipolaire s'est suicidé à 56 ans. Le journaliste, parrain de l'association Argos 2001, a évoqué son fils aîné, également âgé de 56 ans et touché par ce trouble. "Je voudrais insister sur un mot, c'est l'amour. Il faut absolument que tous ceux qui souffrent de troubles bipolaires se sentent aimés", a-t-il exprimé avec émotion sur Europe 1.