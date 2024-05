Pascal Praud et vous - «Rien n'a changé» : une auditrice décrit un quotidien toujours difficile en Nouvelle-Calédonie

Un nouveau conseil de défense consacré à la Nouvelle-Calédonie est programmé ce lundi en fin de journée, tandis que les violences se poursuivent sur l'archipel plus d'une semaine après. Une mère de famille qui avait décrit jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous des scènes de "chaos" et de "terreur", a de nouveau partagé son ressenti ce lundi. "Rien n'a changé (...). Je n'ai pas vu l'ombre d'un camion, de gyrophares, ni de vivres. On se débrouille entre nous, on est toujours isolés", affirme l'auditrice sur Europe 1.