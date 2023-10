Pascal Praud et vous - «Qui va payer ça ?» : un opposant à l'autoroute A69 entre Toulouse-Castres dénonce le projet

Les villes de Toulouse et de Castres seront-elles bientôt reliées par l'autoroute A69 ? C'est pour dire leur opposition à ce projet que des manifestants se sont rassemblés ce week-end sur les lieux du chantier. Invité à s'exprimer ce lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, Thomas Brail, fondateur du groupe national de surveillance des arbres et présent dans le rassemblement, a dénoncé l'utilité du projet et son coût.

"On ne fait pas une autoroute pour 8.000 véhicules par jour (...). Ce sera 12 minutes gagnées. Est-ce que pour 12 minutes, on fait une autoroute qui va coûter 17 euros aller-retour ? Qui va payer ça ? Ce sera l'une des autoroutes les plus chères de France", avance-t-il sur Europe 1.