Pascal Praud et vous - Prostitution : faut-il pénaliser davantage les clients ? Un travailleur du sexe et un habitué en discutent

Face à la prostitution, le gouvernement veut renforcer la loi de 2016, pénalisant davantage les clients, dans un nouveau plan qui doit être dévoilé ce jeudi. Une initiative que regrette Thierry, travailleur du sexe à Paris et membre du syndicat Strass (Syndicat du travail sexuel en France), dans l'émission Pascal Praud et vous. "On est tous contre la pénalisation des clients pour une raison simple : c'est une attaque directe sur notre source de revenus. Le premier effet majeur, c'est la précarisation (du secteur)", déplore-t-il au micro de Pascal Praud.

Qu'en pensent les clients, premiers concernés par le plan gouvernemental ? Antoine*, 27 ans, détaille au micro d'Europe 1 qu'il est un habitué de ce type de service, et qu'il essaye de diminuer sa fréquence, voire d'arrêter. Ce jeune parisien explique que c'est pour "combler un besoin", bien qu'il ait été en couple il y a quelques années. Il souligne un sentiment de "culpabilité morale et financière".

*Le prénom a été modifié