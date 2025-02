Pascal Praud et vous - Propos de Yann Moix en Corée du Nord : «C’est comme si on avait volé des rushs de Bertrand Blier», justifie l'écrivain

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Yann Moix réagit à la une de "Libération" le qualifiant ainsi que Gérard Depardieu de "gros dégueulasses" après les propos tenus par l'écrivain et l'acteur dans le cadre d’un voyage filmé en Corée du Nord en 2018.

“Ce n’était pas une caméra cachée, je joue dans mon propre film”, assure Yann Moix. Alors que le journal Libération place Gérard Depardieu et Yann Moix en Une en les qualifiant de “deux gros dégueulasses”, l’écrivain Yann Moix, invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", explique son rôle pour justifier les propos misogynes qu'il a pu tenir lors d'un voyage filmé en Corée du Nord en 2018. “Je sais que je suis filmée puisque c’est censé être montré un jour”, explique l’écrivain. Selon lui, toutes ces séquences s'inscrivaient dans le cadre du tournage d'une fiction qui lui aurait été volée. "C’est comme si on avait volé des rushs de Bertrand Blier", illustre-t-il.