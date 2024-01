Pascal Praud et vous - Pouvoir d'achat : «Je suis parti en vacances pour la première fois il y a six ans», les privations d'un agriculteur

Le pouvoir d'achat, préoccupation principale des Français. Dans le dernier sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le Journal du dimanche, ce thème est largement cité par les personnes sondées (44%), devant la santé (31%) et l'insécurité (26%). Le cas de Christophe, agriculteur et chauffeur de bus de 58 ans près du Mans dans la Sarthe, illustre cet exemple. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il explique qu'"il est parti pour la première fois en vacances à 52 ans", c'est-à-dire il y a six ans. "Maintenant, on se restreint. La dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était il y a au moins quatre-cinq ans", explique-t-il sur Europe 1.