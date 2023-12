Pascal Praud et vous - Permis de conduire : «Mon mari de 77 ans me fait peur quand il est au volant», convient une auditrice

Les automobilistes devront-ils obligatoirement passer un examen médical tous les 15 ans pour conserver leur permis de conduire ? C'est en tout cas le sens d'une directive européenne, discutée en ce moment-même au sein des institutions. Une mesure de bon sens pour Nadette, 65 ans, qui s'appuie sur l'exemple de son mari âgé de 77 ans. "Mon mari a 12 ans de plus que moi, et j'avoue qu'il me fait peur au volant (...). Je vois qu'il n'a plus les mêmes réflexes. Quand il oublie de tourner à droite, je lui dis, et il tourne sans mettre le clignotant, chose qu'il ne faisait pas avant", raconte cette auditrice d'Europe 1 dans l'émission Pascal Praud et vous.