Pascal Praud et vous - Pâques : «Je ressentais le besoin d’aller à la messe», explique Leïla qui se baptise samedi

Lors du week-end de Pâques, 7.135 adultes et plus de 5.000 adolescents vont être baptisés, 30% de plus que l’année dernière. Pour Leïla, 24 ans, cet événement aura lieu samedi. Invitée de Pascal Praud et vous, elle raconte comment elle s'est tournée vers la religion. "J'ai commencé à aller à la messe toute seule depuis janvier de l'an dernier. Je ne savais pas trop pourquoi j'y allais, mais je ressentais le besoin d'y aller. Et j'ai fini par avoir l'évidence de me lancer", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.