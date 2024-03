«On y est» : ces Français qui s'apprêtent à se faire baptiser à l'occasion du week-end de Pâques

En ce week-end de Pâques, les églises françaises vont faire le plein. Plus de 12.000 personnes vont se faire baptiser, soit une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier. Dans tous les diocèses de France, on se réjouit de ce regain de ferveur tandis que les futurs baptisés, eux, sont impatients d'être à la veillée pascale de samedi.

"Je ne viens pas d'une famille croyante"

À Rennes, Alexis tient précieusement son chapelet. "Il m'accompagne dans mes prières", explique-t-il au micro d'Europe 1. Un objet qu'il tiendra au creux de sa main pour ce qu'il appelle, l'un des moments les plus importants de sa vie : son baptême.

"Je ne viens pas d'une famille croyante, au contraire. Mais à mes 19 ans, j'ai découvert en fait que la religion, c'était quand même très loin ce que je pensais. Et petit à petit, en allant à la messe de temps en temps pour accompagner mes amis, j'ai une passion un peu qui est née en moi. Et maintenant, on y est, si j'en crois ce qu'on me dit. J'espère que tout cela est vrai", plaisante-t-il, avant d'assurer que cela "illuminera d'autant plus ma vie".

Faire partie d'une communauté

Une envie de prier, de se réfugier dans la spiritualité en ces temps incertains, ou simplement de faire partie d'une même communauté, comme Catherine, pratiquante mais non baptisée jusqu'alors. "J'avais envie d'en être", confie-t-elle. "Ça fait 18 mois que je me prépare. Donc, il y en a qui parleront sans doute de leur grossesse ou de leur projet professionnel. Moi, je peux facilement dire que le week-end prochain, je serai baptisée. Et finalement, les gens croyants ou non-croyants reçoivent cette information comme un moment de joie et le partage facilement avec moi. Et ça, c'est chouette", souligne-t-elle.

Un baptême par immersion, préparée comme une grande fête pour ces adultes qui veulent donner un nouveau sens à leur vie.