Pascal Praud et vous - «On est arrivés dans un pays de barbares et de sauvages», estime un auditeur

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, pour évoquer la montée des faits de violence en France, Mickaël, un chauffeur-routier habitant en Ardèche, a estimé que la situation sécuritaire de la France se dégradait dangereusement. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Trois semaines après le meurtre du jeune Elias, 14 ans, poignardé lors d’une tentative de vol de son téléphone à la sortie d’un entraînement de football, le drame continue de faire réagir. Pour Mickael, chauffeur-routier dans l’Ardèche, "la criminalité des villes s’est déplacée dans nos villages".

"On est arrivés dans un pays de barbares et de sauvages", a estimé l’Ardéchois dans l’émission Pascal Praud et vous. "Nous avons une justice de bisounours face à des barbares et des sauvages", a conclu l’auditeur, évoquant d’autres drames qui ont marqué l’actualité récente.