Pascal Praud et vous - Quels sont les chiens qui peuvent davantage comprendre ce qu'on leur dit ? La réponse d'une comportementaliste canin

Une équipe de chercheurs hongrois a publié une étude qui révèle que certains chiens peuvent comprendre des mots qu'on leur prononce. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Manu, professeure de cross-canin, comportementaliste et maître-chien, a réagi en expliquant que certaines races ont plus facilement cette capacité que d'autres. "C'est un peu comme les enfants, il y en a certains qui vont avoir plus envie de faire certains efforts, qui sont plus habitués 'à travailler'", a-t-elle exposé, prenant en exemple les chiens de berger comme les border collies et les malinois. "Il y a beaucoup d'exceptions, de chiens lambda, des croisés qui sont intelligents et qui comprennent tout", a ajouté la comportementaliste canin.