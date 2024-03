Pascal Praud et vous - Obésité : dans quel cas opter pour la pose d'un anneau gastrique ? La réponse d'un médecin nutritionniste

La pose d'un anneau gastrique est-elle recommandée pour toutes les personnes souffrant d'obésité ? Voici la question posée à Antoine Epin, médecin généraliste et médecin nutritionniste spécialisé dans la médecine de l’obésité à Nancy, dans l'émission Pascal Praud et vous. En ce lundi 4 mars, jour international de lutte contre l'obésité, le médecin explique que cela peut être envisagé "quand c'est nécessaire et que cela été évalué avec des spécialistes, dans un parcours de soins coordonné avec des médecins compétents, et qu'on respecte toutes les recommandations mises en place depuis 3-4 ans (...)".

Pour Antoine Epin, la "chirurgie de l'obésité", telle que la pose d'un anneau, "peut avoir un intérêt" quand elle respecte "de bons critères" : "Quand la patiente a bien conscience de sa maladie, qu'elle est engagée dans une dynamique de perte de poids, et qu'elle bénéficie d'un accompagnement à côté". "Il existe différents types de chirurgie, dont l'anneau ou d'autres types plus invasifs", rappelle-t-il sur Europe 1, soulignant que "c'est au chirurgien et à l'équipe multidisciplinaire qui s'occupent du patient d'évaluer l'indication".