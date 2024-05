Pascal Praud et vous - Nouvelle-Calédonie : «Les écoles crament toutes les nuits», raconte une habitante

La venue d'Emmanuel Macron a-t-elle apaisé les choses en Nouvelle-Calédonie ? En déplacement sur l'archipel, le président de la République a multiplié les rencontres avec les acteurs locaux pour tenter d’amorcer un retour au dialogue. Mais pour les habitants, la situation ne semble pas changer malgré tout, comme le raconte une femme dans l'émission Pascal Praud et vous. "Les écoles crament toutes les nuits. Quand je vous dis que rien n'a changé, ça recommence tous les jours", déplore-t-elle. Face aux émeutes et aux barrages mis en place sur l'île, les habitants sont obligés de prendre le bateau pour aller chercher à manger. "On n'a pas vu un seul camion", constate l'habitante, désabusée.