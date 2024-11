Pascal Praud et vous - «Nous, les juifs, on sera foutu dehors» : une auditrice s'alarme de la hausse des actes antisémites en France

L'attaque du Hamas en Israël a fait augmenter le nombre d'actes antisémites en France. D'après le gouvernement, ces derniers ont quasiment triplé en un an. Cela inquiète Nadine, auditrice de confession juive d'Europe 1. Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle confie penser à devoir quitter le pays face à cet antisémitisme. "Je ne pense pas qu'on ait le choix, c'est ça le drame (...) Je n'ai aucune envie de partir. Mais je pense qu'à terme, nous les juifs, on sera foutu dehors pour sauver notre peau", regrette-t-elle sur Europe 1.