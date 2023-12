Pascal Praud et vous - Noël : les bons conseils du nutritionniste Jean-Michel Cohen avant le repas

Vous vous apprêtez sans doute à déguster un repas de Noël gargantuesque en famille. À quelques jours de ce grand rendez-vous, Pascal Praud a reçu le nutritionniste Jean-Michel Cohen ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, pour évoquer les bons conseils avant ce jour-J, et surtout pour rassurer les auditeurs. "La nutrition ne doit pas sacrifier au plaisir (...) Les repas de fête contiennent entre 2.000 et 3.000 calories, c'est-à-dire l'équivalent d'une journée à une journée et demie de consommation alimentaire. Mais, on peut faire un bilan nutritionnel sur 48 heures ou une semaine", précise-t-il au micro de Pascal Praud, en évoquant une anecdote : "Comme m'avait appris un paysan, 'quand on mange trop à midi, on mange une soupe le soir'".