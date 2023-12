Pascal Praud et vous – Miss France, loi immigration, Noël… Le best-of de la semaine du 18 décembre

Après les débats sous tension au Parlement, avec l'adoption de la loi immigration, Pascal Praud et Louis de Raguenel, chef du service politique Europe 1 ont continué d'échanger sur cette actualité politique cette semaine dans l'émission Pascal Praud et vous, tous les jours de 11 heures à 13 heures.

D'autres thèmes de société ont suscité de vives discussions comme la coupe de cheveux de la nouvelle Miss France ou bien la procédure disciplinaire annoncée pour retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Durant la semaine, les idées de recettes pour un repas de Noël réussi ont été aussi évoquées. (Re)découvrez les moments forts de l'émission.

Lundi : la coupe de Miss France ne fait pas l’unanimité

Peu après son couronnement le 16 décembre au Zénith de Dijon, Eve Gilles a reçu un flux de commentaires négatifs à propos de ses cheveux courts. Sa coupe ne fait donc pas l’unanimité. Preuve en est ce lundi dans l'émission, avec un auditeur d'Europe 1, François. Il estime que ce style capillaire ne permettra pas à la nouvelle Miss France de remporter le concours de Miss Univers. A contrario, Emmanuelle, coiffeuse de profession, elle la trouve "absolument formidable".

Mardi : lutte contre le démarchage téléphonique

Pascal Praud a reçu Marie-Amandine Stéveni, présidente de l’UFC-Que choisir, pour donner quelques conseils afin de lutter contre le démarchage téléphonique. Elle explique au micro de Pascal Praud et vous que son association a lancé un nouvel outil pouvant aider à faire face à ce fléau.

Baptisé www.respectemesdatas.fr, ce site permet aux personnes de notamment maîtriser l’usage des données personnelles. "Des gens sont appelés tellement de fois par jour qu'on nous a même dit qu'ils arrêtaient de répondre au téléphone", explique-t-elle au micro de Pascal Praud.

Mercredi : la loi immigration adoptée, des remous au sein de la majorité

Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, était l'invité dans l'émission Pascal Praud et vous ce mercredi. Il a analysé le nouveau texte de loi immigration, adopté ce mardi soir, suscitant des remous au sein même de la majorité.

Il qualifie cet épisode politique comme un fiasco pour l'exécutif. "Les sept (ministres qui pourraient démissionner), c'est de la déloyauté envers Emmanuel Macron, et je ne vois pas ce qu'ils peuvent encore faire dans ce gouvernement", a-t-il affirmé au micro de Pascal Praud.

Jeudi : doit-on retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu ?

Lundi soir, la fille de Gérald Depardieu, Julie, a pris la défense de son père, accusé d'agressions sexuelles et dont l'image est écornée, comme en témoigne la procédure disciplinaire annoncée pour lui retirer la Légion d'honneur. "C'est compliqué pour lui, je pense. Cette chasse à l'homme est très dégueulasse. Je trouve ça hallucinant", explique-t-elle sur le plateau de CNews.

Une auditrice, Viviane, dans l'émission Pascal Praud et vous ce mardi, avoue au micro d'Europe 1 qu'elle admire la fille Depardieu. "Je l'ai écoutée (lundi) soir et je trouve que c'est une fille qui défend son père très dignement et sans excès", explique Viviane.

Vendredi : un foie gras bon et pas cher, une cheffe nous livre sa recette

Pour ce dernier jour de la semaine, la cheffe cuisinière Stéphanie Le Quellec était l'invitée de Pascal Praud et vous. Elle donne ses conseils pour bien réussir son repas de Noël, notamment son foie gras.

Elle raconte que c'est possible de fabriquer son foie gras à moindre coût. "Vous allez prendre moitié de foie gras, moitié de crème, un peu d'œuf. Cela donne une petite royale avec l'aspect d'un petit flan très tremblotant. Puis cuisez-le dans une petite verrine, par exemple dans un cuiseur vapeur. Et là, vous allez retrouver toute la saveur et l'onctuosité du foie gras. C'est beaucoup plus léger, c'est trois fois moins cher", détaille la cheffe au micro de Pascal Praud et vous.

Bonus : "C'est une période de joie", Mireille Mathieu raconte son amour pour Noël

Un petit cadeau avant de commencer ses vacances ? Écoutez Mireille Mathieu, invitée de Pascal Praud, se livrer sur ce qu'est l'esprit des fêtes de fin d'année et particulièrement Noël. "C'est merveilleux parce que c'est plein de couleurs et plein de joie. C'est une période de joie quand on écoute les actualités. Évidemment, il faut essayer de positiver puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de jouets ou bien qui sont dans la peine. Il faut avoir une pensée pour eux", explique la chanteuse compositrice.