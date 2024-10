Pascal Praud et vous - Mélenchon appelle à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités : un étudiant de droite et un auditeur en débattent

Il y a un, le 7 octobre 2023, le Hamas commettait un massacre dans le sud d'Israël. La France a commémoré le premier anniversaire de cette attaque ce lundi, et le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé les étudiants à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités à partir de ce mardi en hommage aux victimes dans la bande de Gaza.

"On n'arrive pas à trouver un juste milieu"

Dans l'émission Pascal Praud et vous, Mathéo, un responsable lillois de l'UNI, un syndicat étudiant de droite, et Abdel, auditeur d'Europe 1, ont débattu de l'initiative du candidat à la présidentielle de 2022. "On n'arrive pas à trouver un juste milieu pour pouvoir s'entendre, pour prendre un drapeau français avec les drapeaux israélien et palestinien", affirme Abdel, regrettant que ce soient "les extrêmes" qui évoquent la question palestinienne.

Pour Mathéo, "il est difficile de trouver un compromis avec des militants qui placardent des affiches en soutien à ce qu'ils appellent 'la résistance armée' (...) On ne dit pas qu'il faut placarder des drapeaux israéliens et qu'il faut que l'université soit pro-israélienne. Nous disons juste que les drapeaux palestiniens n'ont rien à faire dans une université française (...) et que seul le drapeau qui doit être au sein de nos universités, c'est le drapeau français".