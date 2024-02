Pascal Praud et vous - Mayotte : «On est entré dans le confinement délinquant», comment l'insécurité affecte la vie des Mahorais

L'île de Mayotte est au centre des attentions, alors que des blocages paralysent la circulation depuis trois semaines pour dénoncer l'insécurité. Membre du collectif Forces vives, Kala, une habitante, est mobilisée depuis le début du mouvement. Dans l'émission Pascal Praud et vous, cette Mahoraise explique qu'à Mayotte, "on n'a pas de vie, on ne sort pas, on ne va plus à la plage, on ne peut plus faire d'activités avec nos enfants. On est confiné, on est sorti du confinement Covid, mais on est entré dans le confinement délinquant (...) Je suis obligée de laisser (mes enfants) à la maison sans activités, et de chercher comment les occuper".