Pascal Praud et vous - Mayotte : «L'État nous a abandonnés», la colère d'une Mahoraise mobilisée dans les blocages

À l'image de la population mahoraise, Kala, une auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, dénonce un "ras-le-bol" de "la délinquance qui est en train de gangréner Mayotte au quotidien". Cette habitante fait partie du collectif Forces vives, qui participe aux mouvements de blocages de routes dans l'archipel. Sur Europe 1, elle explique qu'elle s'inquiète tous les jours quand ses enfants prennent le bus pour aller à l'école, en raison des caillassages. Et remet en cause l'action politique sur place : "Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État nous a abandonnés. C'est inadmissible que depuis autant d'années, l'État n'arrive toujours pas à trouver des solutions pour Mayotte."