Pascal Praud et vous - Marche contre l'antisémitisme, massacres du Hamas, Florent Pagny... Le best-of de la semaine du 13 novembre

Plus d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël, survenue le 7 octobre dernier, les réactions autour de cette actualité internationale sont encore nombreuses dans l'émission Pascal Praud et vous, diffusée tous les jours de 11 heures à 13 heures. Mais, durant la semaine du 13 au 17 novembre, d'autres sujets sociétaux ont été abordés au micro de Pascal Praud, comme la SNCF et le syndicat SUD-Rail qui menace de faire grève à Noël ou Florent Pagny qui annonce la rémission de son cancer du poumon, contre lequel il se bat depuis 2022.

Marche contre l'antisémitisme : les dessous de la non-venue d'Emmanuel Macron

Dimanche dernier, une marche contre l'antisémitisme était organisée à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Si ce rassemblement a attiré de nombreux responsables politiques, le président Emmanuel Macron, lui, ne s'est pas rendu sur place. Lundi, dans l'émission Pascal Praud et vous, Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, avance que le chef de l'État "est conscient qu'il a raté la séquence" et retrace ces derniers jours où le président a pris la décision de ne pas faire le déplacement.

Faut-il montrer les images des massacres du Hamas au grand public ? Deux auditeurs s'opposent

Lundi dernier, Tsahal, l'armée israélienne, a invité certains journalistes présents sur place à visionner les images des massacres du Hamas commis le 7 octobre dernier en Israël. Le reporter d'Europe 1, Wilfried Devillers, a pu assister à cette diffusion et décrit son sentiment dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je m'attendais à voir des choses atroces, mais en ressortant, on est quand même pris à la gorge, pris aux tripes", confie-t-il au micro de Pascal Praud.

Vers une grève SNCF à Noël ? «Si vous voulez qu'on vous soutienne, demandez la baisse du prix des billets», lance un auditeur

Le 14 novembre, SUD-Rail, l'un des quatre syndicats représentatifs de la SNCF, a appelé les trois autres organisations syndicales à organiser "une puissante mobilisation ces prochaines semaines". Dans Pascal Praud et vous, Fabien Villedieu, délégué syndical, a détaillé pourquoi son syndicat menaçait de faire grève. Des propos auxquels Cédric, auditeur d'Europe 1, a réagi. "Si vous voulez qu'on vous soutienne, commencez par manifester ou faire une grève en demandant la baisse du prix des billets, ou en offrant la gratuité aux passagers", a-t-il réclamé.

«Je voulais vous remercier pour ça» : l'émotion d'un auditeur à propos d'un film d'Alexandre Arcady

Le réalisateur Alexandre Arcady était l'invité de Pascal Praud et vous jeudi à l'occasion de la sortie de son nouveau film Le petit blond de la Casbah, en partenariat avec Europe 1. Sur le plateau, le réalisateur a écouté le témoignage d'un auditeur ému au moment d'évoquer son premier film, Le Coup de sirocco, qui raconte l'arrivée d'une famille de pieds-noirs à Paris dans les années 1960. "Vous êtes l'histoire de ma mère (...) Elle m'a mis devant et m'a dit : 'Tu vois, ça, c'est mon histoire'", confie-t-il au réalisateur sur Europe 1.

«Avoir un cancer quand on s'appelle Florent Pagny, ce n'est pas la même chose», estime un auditeur atteint de la maladie

Jeudi soir, lors du 20h de TF1, Florent Pagny, qui se bat contre un cancer du poumon depuis 2022, a annoncé sa rémission. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Mathieu, un auditeur atteint d'un cancer de la prostate, a tenu à réagir à cette information venant du chanteur français. Mais selon lui, l'artiste "a eu de la chance de pouvoir aller dans une clinique privée". "Avoir un cancer quand on est une personne lambda, et avoir un cancer quand on s'appelle Florent Pagny, ce n'est pas du tout la même chose", déplore-t-il au micro d'Europe 1.