Pascal Praud et vous - Loi immigration : «Je suis plus pour une immigration choisie que subie», explique un auditeur

Le projet de loi immigration, véritable test pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, est examiné ce lundi au Sénat. L'un des articles de ce texte, qui prévoit un titre de séjour d'un an renouvelable pour les travailleurs sans papiers dans des secteurs en pénurie de main d'œuvre, ne fait d'ailleurs pas consensus entre la droite et les centristes. Qu'en pensent les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ? L'un d'entre eux, Laurent, explique pourquoi il préfère "une immigration choisie" plutôt "qu'une immigration subie".