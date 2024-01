Pascal Praud et vous - Blocages des agriculteurs : «Limite, j'aimerais bien qu'on les rejoigne», admet un routier

Vers une solidarité de tous les secteurs. Face à la grogne des agriculteurs, certains métiers se rallient au mouvement, comme les pêcheurs, le BTP ou même les boulangeries et bouchers. En revanche, la mobilisation des agriculteurs bloquent pourtant les grands axes de France, ce qui peut entraîner des retards de livraison du côté des routiers. Pour l'occasion, Philippe, auditeur et salarié de ce secteur, donne son avis dans Pascal Praud et vous. Et, étonnamment, il semble vouloir rejoindre le mouvement. "Limite, j'aimerais bien qu'on les rejoigne. Par exemple, contre la concurrence déloyale, on est en plein dedans", admet-il au micro d'Europe 1.

Ce routier prend le temps de souligner la solidarité chez les agriculteurs. "Entre Calais et Dunkerque, j'ai vu le nombre de tracteurs passer, j'étais quand même halluciné du nombre qu'ils étaient", s'étonne-t-il.