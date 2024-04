Pascal Praud et vous – Lecture : Alexandre Jardin veut distribuer un milliard de livres sur cinq ans pour «remplir les chambres de nos enfants»

Que faut-il faire pour redonner goût à la lecture ? Selon une étude alarmante, publiée par le Figaro et réalisée par Ipsos, la pratique de la lecture s’effondre chez les jeunes Français et les 16-19 ans consacrent seulement 1h25 par semaine à cette activité. Mais pour l’auteur de Faire lire pour les nuls, Alexandre Jardin, invité de Pascal Praud et vous, le combat n’est pas perdu. Ce dernier souhaite distribuer des livres massivement avec un objectif d’un milliard sur cinq ans "pour que les chambres de nos enfants soient remplies".