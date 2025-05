Pascal Praud et vous - Le port du voile comparé au baptême par l'extrême gauche : «On est à un niveau de réflexion qui nous sidère»

Des responsables politiques d'extrême gauche, comme Mathilde Panot ou François Ruffin, comparent le port du voile des jeunes filles aux baptêmes des enfants. De quoi laisser Pascal Praud dubitatif dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Mathilde Panot, François Ruffin, ou encore Nathalie Arthaud : ces responsables politiques d'extrême gauche mettent sur le même plan le port du voile des filles de moins de 15 ans avec les baptêmes des tout petits. Dans son émission Pascal Praud et vous, l'animateur s'indigne d'une telle comparaison. "On est à un niveau de bêtise dans l'argumentation qui peut nous attrister sur l'époque que nous vivons (...) On est à un niveau de réflexion, d'argumentation aujourd'hui, qui effectivement nous sidère", appuie Pascal Praud sur Europe 1.