Pascal Praud et vous - Blocages des agriculteurs : «Le niveau de mobilisation me surprend tous les jours», s'étonne un syndicaliste agricole

Un mouvement qui se durcit. Alors que la mobilisation des agriculteurs se poursuit ce vendredi, la section d'Île-de-France du syndicat majoritaire agricole FDSEA a annoncé qu'elle prévoyait de mettre en place des barrages au niveau de cinq péages en direction de Paris à partir de 14 heures. Pour l'occasion, le porte-parole des Jeunes agriculteurs de la région parisienne Pierre Botte est l'invité de Pascal Praud et vous.

Au micro d'Europe 1, il s'étonne de voir un tel engagement de ses collègues. "Moi qui suis assez engagé dans le syndicalisme depuis longtemps, le niveau de mobilisation me surprend tous les jours. C'est-à-dire que tous mes voisins agriculteurs étaient présents ce matin (vendredi), quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs productions", s'étonne-t-il. Ce dernier alerte aussi sur le fait que les agriculteurs n'ont plus grand-chose à perdre. "Et c'est là que c'est dangereux. On a des collègues qui sont très remontés parce qu'ils n'ont plus rien à perdre", déplore Pierre Botte. Réécouter l'extrait.