Pascal Praud et vous - «La courtoisie au volant n'existe quasiment plus», estime un conducteur aguerri

En cette semaine de la courtoisie au volant, l'émission Pascal Praud et vous a donné la parole à Raphaël, auditeur d'Europe 1 qui roule environ 100.000 km par an dans le cadre de son travail. Ce dernier, qui se décrit comme "courtois la plupart du temps", estime qu'il est "de plus en plus rare de trouver" des conducteurs avenants au volant. "La courtoisie n'existe quasiment plus. Il y a des villes où les gens sont plus courtois que d'autres (...). Je peux vous dire qu'à Nîmes et Montpellier, il n'y a pas de courtoisie", pointe-t-il au micro de Pascal Praud.