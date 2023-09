Pascal Praud et vous - Justice : «Il ne devrait même pas y avoir de syndicat de la magistrature», estime un avocat

"Le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice", a déclaré le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le ministre a pointé du doigt ce syndicat "qui a pris fait et cause pour les émeutiers", se référant aux contestations des mégabassines de Sainte-Soline et des violences qui ont éclaté après la mort de Nahel, à Nanterre. Dominique, avocat, rejoint l'avis du ministre de la Justice au micro de Pascal Praud. Ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, cet auditeur estime que la justice est "neutre" et que par conséquent "comme dans l'armée, il ne devrait pas y avoir de syndicat de la magistrature".