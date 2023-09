Pascal Praud et vous - «Je ne suis ni transphobe, encore moins homophobe» : la réponse du gynécologue de Pau qui a refusé d'examiner une transsexuelle

Voilà une réputation dont il aurait aimé se passer. À Pau, un gynécologue est soupçonné de transphobie et d'homophobie par des associations après avoir refusé d'examiner, dans son cabinet, une femme transgenre, et d'avoir déclaré qu'il s'occupait des "vraies femmes". Contacté par les équipes de l'émission Pascal Praud et vous ce mercredi, le médecin n'a souhaité prendre la parole mais il a tout de même voulu réagir à la polémique par message, en adressant d'abord ses excuses aux personnes transsexuelles pour ses propos, et en assurant auprès d'Europe 1 qu'il n'était "ni transphobe, encore homophobe".