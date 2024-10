Pascal Praud et vous - «Je ne décolère pas» : une retraitée s'indigne des annonces du budget 2025

Éducation nationale, Sécurité sociale, collectivités... L'heure est aux économies. Le gouvernement a dévoilé jeudi soir son projet de budget pour l'année 2025, qui va également demander un effort supplémentaire de 20 milliards d'euros à tous les Français. C'est le cas des retraités, qui voient déjà l'indexation sur l'inflation repoussée au 1er juillet. Cela indigne Marie-Agnès, retraitée parisienne, dans l'émission Pascal Praud et vous.

"Depuis hier (jeudi) soir, je ne décolère pas. J'ai travaillé jusqu'à 63 ans et demi, mon mari est mort avant de toucher sa retraite. Et comme j'étais au plafond de la Sécurité sociale, on ne m'a pas donné de pension de réversion", explique-t-elle sur Europe 1.