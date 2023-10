"Vivre en tant qu'Arabe aujourd'hui en France, c'est compliqué", avance Aziz, auditeur d'Europe 1 d'origine marocaine qui a souhaité réagir mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Cet habitant d'une ville près d'Angoulême affirme qu'il est victime d'un certain racisme au quotidien, et explique qu'il a donné à ses enfants deux prénoms : un d'origine arabe et un second "à consonnance française pour ne pas qu'ils aient de problème" dans la recherche d'un travail ou d'un appartement.