Pascal Praud et vous - Israël-Hamas, autoroute A69, émeutes urbaines... Le best-of de la semaine du 23 octobre

Depuis maintenant trois semaines, les yeux du monde entier sont tournés vers Israël. Si le conflit, survenu le 7 octobre dernier avec l'attaque du Hamas, touche essentiellement l'Etat hébreu et Gaza, celui-ci s'exporte aussi à l'étranger et en France où le gouvernement s'inquiète d'une escalade de la violence sur son territoire. Face à cela, Pascal Praud, les auditeurs et les invités de l'émissions Pascal Praud et vous, ont continué de suivre l'évolution de la situation cette semaine, notamment sur la question de la sécurité pour la population maghrébine en France. Mais l'actualité n'a pas uniquement été marquée par ce conflit armée. D'autres combats ont été menés durant la semaine dont celui des écologistes contre le projet controversé de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

De plus, Elisabeth Borne mène, elle aussi, une guerre contre la délinquance. Ce jeudi, la Première ministre a dévoilé les mesures du plan anti-émeutes du gouvernement en réponse aux violences urbaines de l'été dernier, suite à la mort du jeune Nahel.

Images des massacres diffusées par Tsahal : cette conversation effrayante entre un terroriste et ses parents

Le 7 octobre dernier, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël aura choqué le monde entier. Une offensive durant laquelle les terroristes ont commis des horreurs auprès des civils, notamment sur les femmes et enfants. L'armée israélienne s'est procurée des documents concernant cette attaque qu'elle a partagés à la presse étrangère. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, a pu assister à la projection, et parmi les nombreux documents montrés, il revient dans l'émission Pascal Praud et vous sur une communication téléphonique interceptée par Tsahal, entre un terroriste et ses parents.

«Je me sens beaucoup plus en sécurité en Israël, malgré le conflit, qu'en France», affirme un auditeur franco-israélien

Depuis l'attaque terroriste du Hamas contre l'État hébreu, déclenchée le 7 octobre dernier, plus de 1.400 israéliens sont morts. Malgré une situation toujours critique sur place, Jérémy, un auditeur franco-israélien qui a décidé de faire son alyah, estime qu'il se sent "beaucoup plus en sécurité en Israël qu'en France". Ce dernier fait référence aux actes antisémites qui ont augmenté ces derniers temps dans l'Hexagone.

«J'ai donné à mes enfants un prénom français pour ne pas qu'ils aient de problème», explique un auditeur d'origine marocaine

Le conflit entre Israël et le Hamas s'exporte dans le monde entier. Depuis l'attaque, lancée par les terroristes dans l'État hébreu, les actes antisémites et racistes sont en nettes augmentation en France. Mais pour Aziz, un auditeur d'Europe 1 d'origine marocaine, le racisme n'est pas d'hier dans l'Hexagone. Il explique même, au micro de Pascal Praud, avoir choisi de donner des prénoms "à consonance française" à ses enfants pour qu'ils n'aient pas de problème.

«Qui va payer ça ?» : un opposant à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres dénonce le projet

Le 21 octobre dernier, près de 5.000 manifestants étaient rassemblés dans le sud du Tarn, près de Castres, pour s'opposer au projet de l'autoroute A69 qui doit relier la ville à Toulouse. Lundi, Thomas Brail, fondateur du groupe national de surveillance des arbres et présent lors de la manifestation, a dénoncé l'utilité du projet et son coût. "Qui va payer ça ?", s'est-il interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous.

Nahel : taxer les parents des émeutiers, «ça ne réglera pas le problème», selon un auditeur

Quatre mois après les émeutes qui ont embrasé la France après la mort du jeune Nahel, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté jeudi à La Sorbonne des mesures dans le cadre son plan pour les banlieues. Parmi ces mesures, la cheffe du gouvernement insiste sur la responsabilité des parents. Mais pour Abdelatif, un auditeur, les parents des émeutiers "ont perdu le contrôle" et, selon lui, ces familles connaissent généralement des difficultés financières. Venir les taxer "ne réglera pas le problème", conclut-il.