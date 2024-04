Omar Sy s'en est pris aux partis d'extrême droite jeudi soir dans Quotidien sur TMC. Ses déclarations ont fait réagir Grégory, auditeur d'Europe 1, dans l'émission Pascal Praud et vous. Ce dernier a estimé que voter pour le Rassemblement national ou Reconquête! n'était pas "haineux", et a partagé son sentiment d'insécurité, en lien avec une délinquance quotidienne. "Il y a certains moments où je ne reconnais plus la France", a-t-il regretté.