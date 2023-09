Pascal Praud et vous - Inceste : 10% des Français victimes, «un chiffre en-dessous de la réalité», selon la Ciivise

C'est un chiffre "sidérant" qui revient sur le devant de la scène. D'après des évaluations de victimologie réalisées par l'Union européenne, six millions de Français ont été victimes d'inceste, c'est-à-dire environ un Français sur dix. Un chiffre qu'a expliqué Laurent Boyet, membre de la Ciivise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, alors que l'actrice Emmanuelle Béart a révélé dans un documentaire bientôt diffusé avoir été elle-même victime. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il explique que la commission a parfois été submergée d'appels, et que ce chiffre est "en-dessous de la réalité".