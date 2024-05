Pascal Praud et vous - «Il y a des prisons où parfois les portes des cellules sont ouvertes», explique un ex-surveillant pénitentiaire

Le fugitif Mohamed Amra est toujours recherché, près de dix jours après s'être évadé d'un fourgon pénitentiaire attaqué par des assaillants dans l'Eure. Certaines écoutes lorsqu'il était en cellule ont été dévoilées ce jeudi, et posent des questions sur la détention. Emmanuel, un ancien surveillant pénitentiaire pendant 30 ans, affirme dans l'émission Pascal Praud et vous qu'"il y a des centres de détention où les portes (des cellules) sont ouvertes. On ne peut pas tenir quelqu'un enfermé 24 heures sur 24", détaille-t-il.

Emmanuel prend l'exemple d'un établissement qui fonctionne en étages. "Chaque étage est cloisonné, il y a une porte d'accès qui est fermée, mais à l'intérieur toutes les cellules sont ouvertes suivant des horaires bien précis, donc les détenus peuvent se balader de manière libre."