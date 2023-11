Pascal Praud et vous - Handicap : une salariée atteinte de trisomie confie sa fierté de travailler au Café joyeux

C'est un restaurant situé dans le 9e arrondissement de Paris qui attise la curiosité des passants. Fondé en septembre 2018, le Café joyeux emploie exclusivement des personnes en situation de handicap. Ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, Anne-France, une salariée atteinte de trisomie, partage sa joie de pouvoir y travailler. "Je suis totalement heureuse. On fait le service, on accueille les convives qu'on ne voit pas forcément ailleurs, donc on est content de les accueillir", explique-t-elle sur Europe 1.