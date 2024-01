Pascal Praud et vous - Fañch, Hadès, Sephora... Peut-on donner ces prénoms en France ? La réponse d'un avocat spécialiste

Sephora, Lucifer, ou encore Mini Cooper... Des prénoms insolites sont donnés à de jeunes Français, et certains peuvent être refusés par la justice. En février prochain, un couple du Maine-et-Loire va d'ailleurs passer devant un juge des affaires familiales pour avoir appelé leur fils Fañch, avec un tilde qui pose problème puisque ce signe est interdit à l'état-civil. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'avocat Pierre Stichelbaut, qui a travaillé sur le changement du prénom d'un petit garçon appelé Hadès (le dieu des Enfers dans la mythologie grecque) évoque des exemples, et notamment celui du prénom Adolf (qui peut faire référence à Adolf Hitler) qui a été le sujet du film Le Prénom (2012).