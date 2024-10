Pascal Praud et vous - Expulsion des boulistes de Montmartre : l'échange tendu entre un membre du club de pétanque et le référent du Jardin Junot

C'est un terrain qu'ils occupent depuis plus de 50 ans, rappelle Maxime Liogier, responsable communication du Club de pétanque de Montmartre (Clap), à Paris. Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation, lundi 21 octobre, des boulistes qui occupaient depuis 1971 un site "sans droit ni titre" selon la mairie. Dans l'émission Pascal Praud et vous, ce membre du club a pu échanger avec Christian Clarke, référent du projet Jardin Junot, qui entend récupérer cet espace pour le réaménager.

"Une procédure totalement opaque", selon le club de boulistes

Le responsable communication de Clap remet en cause l'appel à projet lancé par la mairie pour ce terrain, en évoquant "une procédure totalement opaque". "Des élus de tout bord ont fait des recours contre cette convention (...) Cet appel à manifestation d'intérêt concurrent n'en avait que le nom, l'hôtel particulier était désigné vainqueur dès le début. C'est une magouille qui a eu lieu", accuse Maxime Liogier.

"Je ne peux pas vous laisser dire ça", reprend Christian Clarke. "On a juste répondu à un appel à projet qu'on a gagné pour revégétaliser l'endroit et l'ouvrir au grand public (...) On a beaucoup d'empathie pour ce boulodrome et on a proposé (au club) d'intégrer le projet avec la mairie, et ils ont refusé", poursuit-il sur Europe 1.