Pascal Praud et vous - Enfants surexposés aux écrans : un collectif appelle le gouvernement à former les médecins contre ce fléau

Smartphones, tablettes, ordinateurs... Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien, et beaucoup de jeunes Français ont du mal à s'en séparer bien longtemps. Face à cette surexposition, qui engendre de nombreux effets délétères chez les plus jeunes, Anne-Lise Ducanda, médecin et membre du collectif Surexposition écrans, souhaite que "le gouvernement forme tous les professionnels (de santé) pour qu'il y ait des consultations pour enfants surexposés aux écrans dans toute la France, et des lieux de sevrage avec des enfants extrêmement violents. Il faut les hospitaliser", affirme-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.