Pascal Praud et vous - «En France, il vaut mieux être un délinquant qu'un agriculteur», raconte un éleveur placé en garde à vue mercredi

Une nuit pas comme les autres pour les agriculteurs. Mercredi, après s'être introduits dans le marché de Rungis, 79 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Ce jeudi, après avoir été relâché par les forces de l'ordre, Nicolas, éleveur de chèvres, est l'invité de Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, il raconte la soirée vécue par ces agriculteurs. Selon lui, malgré le contexte, la relation entre les policiers et les manifestants n'était pas conflictuelle. "Toute l'équipe du commissariat, ce sont des jeunes formidables, des policiers formidables", assure-t-il. Hormis le fait d'avoir été placé en garde à vue, cet éleveur de chèvres explique que tout s'est bien passé avec les policiers et raconte avoir passé une bonne nuit. "Je serais resté à Rungis, j'aurais dormi dehors, dans mon fourgon au froid. Là, j'étais au chaud. En France, il vaut mieux être un délinquant qu'un agriculteur. Vous êtes mieux", conclut-il.