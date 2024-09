Pascal Praud et vous - Élève frappée par son institutrice à Paris : la fillette «dans un état de choc sévère», selon l'avocate de la famille

Au lendemain de la rentrée scolaire, dans une école du 15e arrondissement de Paris, une institutrice a frappé une élève de 3 ans en pleurs en salle de classe. Cette scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a choqué de nombreux internautes. Alors qu'une enquête préliminaire est ouverte, l'avocate de la famille de l'enfant, Me Vanessa Edberg, donne des nouvelles de santé de la fillette. "Hier (mercredi), elle a été vue par un médecin toute la matinée, qui a considéré qu'elle était dans un état de choc sévère. Elle ne veut plus regarder les adultes dans les yeux", affirme-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.