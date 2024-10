La semaine dernière, une enseignante d'un lycée à Tourcoing a été giflée par une élève qui refusait de retirer son voile. Une actualité sur laquelle réagit Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie et invité de l'émission Pascal Praud et vous ce lundi, journée réservée aux hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard, tués par des assaillants radicalisés. "Je pense que nous allons bientôt à des catastrophes dans les facs en France. Cette islamisation a été permise parce que l'État a renoncé à protéger les jeunes dans les quartiers", affirme-t-il, s'appuyant sur son expérience personnelle.