Pascal Praud et vous - Drogue : pour la Fédération Addiction, il ne faut pas culpabiliser les consommateurs

Les consommateurs de drogue ont-ils du sang sur les mains ? C'est la question posée par Pascal Praud ce mercredi, dans l'émission Pascal Praud et vous, à Catherine Delorme, vice-présidente de la Fédération Addiction, après la mort d'une jeune femme à Marseille sur fond de trafic de drogue. Selon la vice-présidente, culpabiliser les consommateurs, comme le prône le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, n'est pas une solution à envisager pour stopper les ventes. "La culpabilisation participe à éloigner les publics qui auraient le plus besoin de soins et de préventions de nos dispositifs", estime-t-elle sur Europe 1.