Pascal Praud et vous - Des personnes ont-elles déjà été enterrées vivantes ? La réponse du médecin légiste Philippe Boxho

Invité ce vendredi de l'émission "Pascal Praud et vous", Philippe Boxho, médecin légiste et auteur du livre "La mort en face", répond à une interrogation que de nombreux auditeurs se posent : peut-on être enterré vivant ?

C'est la hantise de beaucoup de personnes : est-il déjà arrivé que l'on enterre une personne encore vivante ? Philippe Boxho, médecin légiste et auteur du livre La mort en face, répond à cette interrogation de Pascal Praud dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il n'y a pas de cas", rassure-t-il sur Europe 1. "Ça fait partie des légendes urbaines", souligne-t-il, précisant qu'après la mort, les cheveux continuent de pousser, tout comme la barbe et les ongles.