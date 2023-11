Pascal Praud et vous - «Des parents totalement démissionnaires» : un restaurateur contre la présence d'enfants dans son établissement

Faut-il faire payer un supplément aux parents qui emmènent des enfants trop agités au restaurant ? C'est en tout cas la décision prise par un établissement aux États-Unis, et cette idée est approuvée par Jean-Michel, également restaurateur près de Lyon, qui a tenu à réagir dans l'émission Pascal Praud et vous. "Aujourd'hui, on est face à des parents qui sont totalement démissionnaires, qui viennent avec des enfants qui font n'importe quoi", s'insurge-t-il au micro d'Europe 1, souhaitant ne pas perdre sa clientèle en accueillant des enfants potentiellement perturbateurs.