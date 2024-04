Pascal Praud et vous - Défilé de chameaux samedi à Paris : échange tendu entre une associative et l'organisateur

Ce n'est pas un poisson d'avril tardif : un défilé de chameaux est bien prévu ce samedi à Paris, à l'initiative du maire de Janvry Christian Schoettl, grand passionné de camélidés et qui en possède quatre chez lui. Cet événement est organisé en cette année 2024 décrétée comme "année internationale des camélidés" par l'ONU. Mais dans l'émission Pascal Praud et vous, Amandine, présidente d'une association de défense des animaux, s'oppose à ce défilé et interpelle directement l'organisateur.

"Ce sont des animaux particulièrement adaptés au désert, nomades, et qui n'ont rien à faire à Paris dans le bruit, le stress, à côté des voitures. C'est du grand n'importe quoi !", lâche-t-elle au maire de Janvry, l'accusant par ailleurs de vouloir faire du business sur le dos de ses chameaux.

Ce dernier lui répond qu'il "ne les loue pas, ne les vend pas. Je ne fais pas de promotion financière au cinéma ou quoi que ce soit", ajoute-t-il, estimant que les chameaux sont des animaux domestiques, comme les chevaux, et donc que leur présence à Paris n'est pas saugrenue.