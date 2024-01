Pascal Praud et vous - Crise de l'agriculture : «Il y a une part de responsabilité du consommateur dans ce qu'il se passe», estime un auditeur

Beaucoup de Français soutiennent le mouvement de blocage des agriculteurs. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et Le Journal du dimanche, ils sont par exemple 94% à estimer qu’il faut interdire l’importation des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français. Mais pour Thibaud, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous et qui a travaillé dans la grande distribution, "le consommateur cherche le prix le moins cher dans les magasins, ce qui amène à tirer les prix vers le bas. Il y a aussi une part de responsabilité du consommateur dans ce qu'il se passe. Il faut qu'il soit prêt à payer le juste prix".