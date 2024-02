Pascal Praud et vous - Crise agricole : «Les poulets dégueulasses d'Ukraine», sont responsables des prix catastrophiques, selon la Coordination rurale

La crise agricole touche la capitale française. Ce vendredi, les agriculteurs défilent en tracteur dans Paris, à l'image d'un défilé organisé par la Coordination rurale qui se rend vers les Invalides. Pour l'occasion, le porte-parole de ce syndicat Patrick Legras est l'invité de Pascal Praud et vous. "Aujourd'hui, si on n'avait pas accepté du blé à 100 balles de l'Ukraine ou des poulets dégueulasses volontairement depuis deux ans, on ne serait peut-être pas à des prix aussi catastrophiques", s'indigne le syndicaliste au micro d'Europe 1. Ce dernier dénonce l'arrivée de ces produits ukrainiens au même prix que les européens et sans norme.