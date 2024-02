INFO EUROPE 1 – Une seconde manifestation, organisée par la Coordination rurale, validée à la veille du Salon de l’Agriculture

Selon les informations d’Europe 1, une seconde manifestation se tiendra dans les rues de Paris, demain, à la veille du Salon de l’agriculture. Après celle de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs acceptée par la préfecture, la Coordination rurale a, de son côté, déposé une autre demande qui a été acceptée par la Préfecture de police de Paris. La manifestation s’élancera à 8h30 place de la Porte de Saint-Cloud pour arriver en fin d’après-midi place Vauban, à proximité de l’Assemblée nationale.

Camper la nuit devant le Salon de l'Agriculture

Après ces deux déambulations dans les rues de Paris, les deux cortèges devraient converger devant les grilles du Salon de l’agriculture dans la soirée où un concert est organisé. Certains militants de la Coordination rurale ont d’ores et déjà prévu de veiller toute la nuit devant le Parc des expositions pour attendre de pied ferme Emmanuel Macron, dont l’arrivée est prévue à 9 heures le lendemain matin.

Ils entendent se distinguer en revêtant des t-shirts rouge et vert et un brassard de couleur sera remis à chaque participant en fonction de sa région.