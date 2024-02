Des points de vue qui divergent. Ce vendredi, les agriculteurs défilent dans Paris pour exprimer leur colère, un jour avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Mais sur le plateau de Pascal Praud et vous, Patrick Legras, porte-parole de la Coordination rurale, et François Veillerette, porte-parole de Génération Futures, ne semblent pas d'accord sur les revendications. Pour ce dernier, il faut le "retrait des produits les plus dangereux, qui ne correspondent pas à des normes de sécurités suffisantes".

Une demande qui fait réagir Patrick Legras. "Ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans notre (votre)* métier qui sont contre ce qu'on peut utiliser mais qui ne proposent rien et qui sont, par contre, beaucoup moins virulents sur les importations ou les groupes qui importent les produits", déplore-t-il au micro de Pascal Praud.

*Contacté par Europe 1 pour préciser ses propos, Patrick Legras a indiqué que son expression "dans nos métiers" ne renvoyait pas aux agriculteurs mais aux écologistes.