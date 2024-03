Opticien à Amiens dans la Somme, Bastien est revenu dans l'émission Pascal Praud et vous sur sa décision de diffuser des vidéos de ses voleurs, prises par les caméras de surveillance, sur les réseaux sociaux. Cette pratique interdite par la loi, la préfecture l'a donc rappelé à l'ordre. Sur Europe 1, le commerçant, qui a effacé ses publications, explique que son acte "a eu un impact puisque nos clients sont étonnés que ce genre de chose arrive", et précise que d'autres professionnels ont également diffusé des vidéos en ligne.

"On est très nombreux (à le faire), c'est notre seule solution pour être entendus. On se rend compte que porter plainte, ça prend du temps et derrière, on nous dit 'que voulez-vous que l'on fasse'. Donc, la solution est de prévenir nos voisins, nos clients, de se méfier de telle ou telle personne."